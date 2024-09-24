Çin, Orta Doğu'daki Gerilimi Düşürme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, Orta Doğu'daki Gerilimi Düşürme Çağrısı Yaptı

Çin, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası uluslararası topluma gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

24.09.2024 18:49
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Çin, Orta Doğu'da İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla tırmanan gerilimi düşürmek için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik saldırılarıyla tırmanan bölgesel krize ilişkin değerlendirme yaptı.

Çin'in gelişmeleri yakından izlediğini ve askeri operasyonların yol açtığı can kayıplarından şoka uğradığını ifade eden Sözcü Lin, "Çin, Lübnan'ın egemenliğinin ve güvenliğinin her türlü ihlaline karşıdır. Sivillere zarar veren her hareketi kınıyoruz. Tüm tarafları, gerilimi düşürecek tedbirleri derhal almaya, gerilimin daha fazla tırmanmasını önleyerek Orta Doğu'da barışı, istikrarı ve halkların güvenliğini korumaya çağırıyoruz." dedi.

Lin, AA muhabirinin, Lübnan'a yönelik saldırıların, çatışmaların bölgeye yayılacağı endişelerini artırdığını belirterek, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini bu konuda harekete geçirmeye yönelik adım atıp atmayacağı yönündeki sorusuna, "Bölgede barış ve istikrar için tüm taraflarla birlikte çalışmaya ve elimizden gelen tüm gayreti göstermeye hazırız." yanıtını verdi.

Orta Doğu'daki durumun vahametinin artmasıyla uluslararası toplumun gerilimi düşürmeye yönelik çabalarının o denli önem kazandığına işaret eden Lin, "Durum ne yönde gelişirse gelişsin, Çin daima adaletin tarafında olacak, Orta Doğu'da barış ve istikrara bağlı kalacaktır." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a, güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Orta Doğu'daki Gerilimi Düşürme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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