Çin: Ortak Gelecek İçin İşbirliği Çağrısı

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk kurulması çağrısı yaptı.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin "Önce Amerika" politikasının etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tüm ülkelerin "önce benim ülkem" demesi ve güçlü bir konum elde etmeyi saplantı haline getirmesi durumunda dünyaya yeniden "orman kanunlarının" hakim olacağını ifade eden Wang, bunun sıkıntısını ise öncelikle küçük ve zayıf ülkelerin çekeceğini ve uluslararası normların ve düzenin ciddi zarar göreceğini söyledi.

Wang, büyük ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini kabul edip üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Gerçek kazanının, sadece kendisinin değil herkesin çıkarlarını göz önünde bulunduran olduğunu tarihin kanıtlayacağını kaydeden Wang, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun, dünyadaki tüm ülkelere ait olmasını ve herkesin parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlayacağını vurguladı.

Wang, giderek daha fazla sayıda ülkenin insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşasına katıldığını, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi şeklindeki üç küresel inisiyatife 100'den fazla ülkenin destek verdiğini hatırlattı.

Wang, dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden fazlasının Kuşak ve Yol işbirliği ailesine katıldığını sözlerine ekledi.