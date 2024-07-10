Çin Otomobil Endüstrisi 2024 Yılında Büyüme Eğilimi Sergiliyor - Son Dakika
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Çin Otomobil Endüstrisi 2024 Yılında Büyüme Eğilimi Sergiliyor

Çin'in otomobil endüstrisi, 2024 yılının ilk yarısında araç satış ve ihracatlarında istikrarlı bir artış gösteriyor. Yılın ilk altı ayında Çin'in otomobil üretimi yüzde 4,9 artarak 13,89 milyon adede ulaşırken, otomobil satışları yüzde 6,1 artarak 14,05 milyon adede yükseldi. Çin'in otomobil ihracatı ise yüzde 30,5 artışla 2,79 milyon adede ulaştı. Çinli binek otomobil markalarının pazar payı ise yüzde 60'ı aştı.

10.07.2024 16:51
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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in otomobil endüstrisi 2024 yılının ilk yarısında araç satış ve ihracatlarındaki istikrarlı artışla büyüme eğilimi sergiledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yılın ilk altı ayında Çin'in otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak yaklaşık 13,89 milyon adede ulaştı. Bu süreçte otomobil satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,05 milyon adede yükseldi.

Çin'in otomobil ihracatı yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 2.79 milyon civarında gerçekleşti. Birliğe göre ihracattaki bu artış, Çin'in otomobil pazarının söz konusu dönemdeki genel büyümesine önemli ölçüde katkıda bulundu.

Çin'in otomobil üretimi yalnızca Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,7 artışla 2,51 milyon adede, satışları ise yüzde 5,6 artışla 2,55 milyon adede ulaştı.

Birlik, aylık bazdaki artışın kısmen halihazırda devam eden otomobil takas programı ve yeni otomobil modellerinin piyasaya sürülmesi gibi etkenlerin bir araya gelmesinden kaynaklandığını belirtti.

Yerel otomobil pazarında büyümeyi hedefleyen Çinli markalar büyük bir atılım gerçekleştirdi. Birliğe göre, Çinli binek otomobil markalarının pazar payı bu yılın Haziran ayı sonu itibarıyla yüzde 60'ı aştı.

Kaynak: Xinhua

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