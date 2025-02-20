Çin Otomobil Sektöründe Büyüme Devam Ediyor

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin'in binek otomobil sektörü ocak ayında hem üretim hem de satışlarda istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre binek otomobil üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 2,15 milyon adet olurken, satışlar yüzde 0,8 artarak 2,13 milyon adede ulaştı.

Çok amaçlı araçların hem üretim hem de satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli artış gösterirken, spor kullanımlı araçların (SUV) üretiminde küçük düzeyde bir büyüme kaydedildi.

Birlik, binek araç ihracatının aynı dönemde yıllık yüzde 7 artışla 395.000 adede ulaştığını, yurtiçi satışlarınsa yıllık yüzde 0,5 azaldığını belirtti.