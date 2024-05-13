Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ABD'nin Çin'in yeni enerjili araç sektörüyle ilgili endişelerini kınadı

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BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ABD'nin Çin'in yeni enerjili araç sektörüyle ilgili kapasite fazlası endişelerini ve ulusal güvenlik kaygılarını abartmasını klasik bir ticari korumacılık örneği olarak niteleyip kınadı.

Birliğin başkan yardımcısı ve genel sekreteri Fu Bingfeng, bu tür korumacı ve soyutlayıcı eylemlerin, yeni enerjili araç sektörünün "temaları olmaması gerektiğini" söyledi.

Fu, söz konusu açıklamayı ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yeni tarifeler getirmeyi planladığına ilişkin haberler üzerine yaptı.

Otomotiv imalat sektörünün sağlam gelişimini desteklemek için küresel bir vizyon ve açık bir zihniyetin gerekli olduğunu kaydeden Fu, Çin'in küresel otomotiv şirketleri için daha büyük pazar fırsatları vadeden üst düzey dışa açıklığa bağlı olduğunu vurguladı.

Birlik kısa süre önce araç verilerinin işlenmesine ilişkin ilk denetim sonuçlarını yayımlayarak BYD, Li Auto, Lotus, Hozon Yeni Enerji, Tesla ve NIO'dan oluşan 6 şirkete ait 76 araç modelin veri güvenliği standartlarına uygunluğunu teyit etti.

Akıllı araçlardaki ilerleme için yeni bir kıstas olarak otomotiv verilerinin güvenli işlenmesinin önemine dikkat çeken Fu, birliğin hem yerli hem de uluslararası markalara eşit muamele ilkesini desteklediğini kaydetti.

Fu, "Bu denetim sonuçlarındaki tek yabancı sermayeli otomobil şirketi olan Tesla, muazzam büyüklükteki Çin pazarında otonom sürüş alanında gelecekteki tüketici trendlerinin bilincinde olduğu için aktif katılım gösterdi" dedi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, Çin'de komple araç, otomobil parçaları ve ilgili endüstrilerin üretim ve işleyişiyle ilintili işletme, kurum ve gruplardan oluşan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir toplumsal örgüt.

Uluslararası Motorlu Araç İmalatçıları Örgütü'nün daimi konsey üyesi olan Beijing merkezli birlik, uluslararası otomotiv sektör örgütlerinin yanı sıra birçok ülke ve bölgede otomotivle ilgili örgütlerle yakın ilişkiler kurmuş durumda.