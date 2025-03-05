Çin, Özel İşletmelere Finansman Desteği Artıracak

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi Başkanı Li Yunze, özel işletmeler ve mikro ve küçük işletmeler için finansmanı kolaylaştırmaya yönelik adımlar atacaklarını söyledi.

Li, çarşamba günü ulusal yasama organının devam eden oturumu sırasında düzenlenen basın toplantısında özel işletmelere sağlanan kredileri artırıp genel finansman maliyetlerini azaltarak işletmelere daha fazla fayda sağlayacaklarını belirtti.

Çin'deki özel işletmelerin tüm şirketlerin yüzde 92'sinden fazlasını oluşturduğuna işaret eden Li, özel işletmelerin mikro ve küçük işletmeler içindeki payınınsa çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Çarşamba günü açıklanan hükümet çalışma raporunda Çin'in özel işletmelere ve mikro ve küçük işletmelere daha güçlü destek sağlamak üzere yapısal para politikası araçlarında düzeltmelere gidip yenilerini geliştireceği belirtiliyor.

Çin'in en üst yasama organı ve siyasi danışma kurulunun yıllık toplantılarından 15 gün önce Çin'de düzenlenen özel işletmelere yönelik üst düzey sempozyumda özel işletmelere sağlanacak güçlü desteğin sinyali verilmişti.

Ülke ayrıca özel sektörün büyümesini hızlandırma çabaları kapsamında özel ekonomi teşvik yasasını ileriye taşıyıp engelleri kaldırmayı, sektörün tam potansiyelini açığa çıkarmayı ve daha eşit ve daha dinamik bir iş ortamı yaratmayı amaçlıyor.