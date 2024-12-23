Çin Özel Sektörü Destekleyecek Yasa Tasarısını Görüşüyor - Son Dakika
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Çin Özel Sektörü Destekleyecek Yasa Tasarısını Görüşüyor

Çin Ulusal Halk Kongresi, özel sektörü geliştiren yeni bir yasa tasarısını ele alacak.

23.12.2024 16:18
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Çin'de yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesinin, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını görüşeceği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre ÇUHK Daimi Komitesinin olağan yasama oturumu 21-25 Aralık tarihlerinde Pekin'de yapılıyor.

Komitenin bu oturumda görüşeceği yasa tasarısını ve değişiklik önerileri arasında özel sektörün gelişimini desteklemeyi hedefleyen yeni bir yasa tasarısı da bulunuyor.

Adalet Bakanı Hı Rong, yaptığı açıklamada, tasarının özel sektörün, diğer ekonomik sektörlerle birlikte büyümesine elverişli hukuka dayalı bir ortamın oluşturulmasını hedeflediğini belirtti.

Yasanın, ülkede özel sektör için adil rekabet, yatırım ve finansman ortamını yaratmayı hedeflediğini vurgulayan Bakan Hı, bilimsel ve teknolojik inovasyon ile düzenlemeler konusunda rehberlik, hizmet desteği, hak ve çıkarlar ile yasal sorumlulukların korunmasını içerdiğini ifade etti.

Komite üyeleri de yasanın özel sektör gelişimine uygun ortamın yaratılmasına, yeni kalkınma paradigması ve yüksek nitelikli büyümeye daha fazla katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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