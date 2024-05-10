Çin, Ay keşif işbirliğini derinleştirmek için veri taşıyıcısını Pakistan'a teslim etti - Son Dakika
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Çin, Ay keşif işbirliğini derinleştirmek için veri taşıyıcısını Pakistan'a teslim etti

Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Zhang Kejian, veri taşıyıcısını Pakistan'ın Çin Büyükelçisi'ne teslim ederek, Chang'e-6 uzay aracından elde edilen verilerin Pakistan'a teslim edildiğini duyurdu. Bu adım, Çin ve Pakistan arasındaki Ay keşif işbirliğini derinleştirmektedir.

10.05.2024 16:39
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BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen bir törende, veri taşıyıcısını Pakistan'ın Çin Büyükelçisi Khalil-ur-Rahman Hashmi'ye teslim eden Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Zhang Kejian (solda), 10 Mayıs 2024.

Çin, Chang'e-6 uzay aracında bulunan küp uydu tarafından sağlanan verileri Cuma günü Pakistan'a teslim ederek iki ülke arasındaki Ay keşif işbirliğini derinleştirdi. (Fotoğraf: Çin Ulusal Uzay İdaresi/ Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Ay keşif işbirliğini derinleştirmek için veri taşıyıcısını Pakistan'a teslim etti - Son Dakika

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