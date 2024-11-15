Çin-Rusya Güvenlik İşbirliği Toplantısı

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing (sağda) ve Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Çin'in başkenti Beijing'de Çin-Rusya kolluk ve güvenlik işbirliği mekanizmasının 9. toplantısına eş başkanlık etti, 13 Kasım 2024. (Fotoğraf: Li Xiang/Xinhua)
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