Çin-Rusya Güvenlik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Çin-Rusya Güvenlik İşbirliği Toplantısı

Çin-Rusya kolluk ve güvenlik işbirliği toplantısı Beijing'de yapıldı, stratejik koordinasyon vurgulandı.

15.11.2024 13:11
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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin- Rusya kolluk ve güvenlik işbirliği mekanizmasının 9. toplantısı başkent Beijing'de düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen toplantıya Çin Komünist Partisi (ÇKP) kıdemli yetkilisi Chen Wenqing ve Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu eş başkanlık etti.

ÇKP Merkezi Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı olan Chen, son yıllarda iki ülke liderlerinin, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının geliştirilmesi konusunda bir dizi önemli uzlaşıya vardığını, öte yandan ikili ilişkilerin yüksek seviyedeki gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu kaydeden Chen, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı tam olarak hayata geçirmek ve yeni dönemde Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimi için gayret göstermek üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Chen, Çin-Rusya kolluk ve güvenlik işbirliği mekanizmasının kurulmasından bu yana geçen 11 yılda iki ülkenin ilgili kurumlarının, siyasal güvenlik, terörle mücadele ve adli yardımın gözetilmesi konusunda yakın işbirliği yaptığını ve çok sayıda tatbiki sonuca ulaştığını kaydetti.

Chen, iki ülkenin genel kalkınma ve istikrarını sağlamak üzere Rusya ile stratejik iletişimi derinleştirmeye, iki tarafın kurumları arasında yakın koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmeye ve siyasal güvenlik, siber güvenlik ve Kuşak ve Yol güvenliğinin gözetilmesi ve sınır aşan suçlarla mücadele edilmesinde birbirleriyle daha fazla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Şoygu ise iki ülkenin güvenlik çıkarlarını daha iyi gözetmek üzere Çin'le güvenlik ve kolluk işbirliğini kapsamlı şekilde ileriye taşımaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Rusya Güvenlik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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