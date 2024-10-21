Çin-Rusya İlişkilerinde 75. Yıl Sergisi - Son Dakika
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Çin-Rusya İlişkilerinde 75. Yıl Sergisi

Kazan'da açılan sergi, Çin ve Rusya'nın 75 yıllık işbirliğini fotoğraflarla sergiliyor.

21.10.2024 12:24
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KAZAN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü kutlamaları kapsamında Rusya'nın Kazan kentinde bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Cumartesi günü Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Kütüphanesi'nde açılan sergide, Xinhua Haber Ajansı'nın son 75 yılda iki ülke arasındaki işbirliğinde elde edilen önemli başarıları ortaya koyan yaklaşık 36 fotoğrafı yer alıyor.

Sergi, Xinhua Haber Ajansı Avrasya Bölge Bürosu ve Rusya'daki Çinli Girişimciler Birliği tarafından Torgmoll şirketi ile ortaklaşa düzenleniyor.

İçinde bulunduğumuz yıl, Çin-Rusya Kültür Yılı olarak kutlanıyor. Sergide kültür, teknoloji, ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlardaki ikili işbirliği ve etkileşim vurgulanıyor.

Kaynak: Xinhua

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