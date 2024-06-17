Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e ait bir geminin yasadışı girişine karşı tedbirler aldı

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BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e ait bir geminin Pazartesi sabahı Ren'ai Jiao adası civarındaki sulara yasadışı girmesi üzerine düzenleyici tedbirler aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre Filipinler'e ait bir ikmal gemisi Çin tarafından defalarca yapılan sert uyarıları dikkate almayarak saat 05.59'da Ren'ai Jiao açıklarında normal seyreden Çin gemilerine kasıtlı olarak ve tehlikeli şekilde yaklaştı. Bu durumun Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nü ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, hafif bir çarpışmayla sonuçlanan olayın tüm sorumluluğunun Filipinler'e ait olduğu ifade edildi.