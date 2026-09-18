Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'i ihlallere son vermeye çağırdı, iki gemi çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'i ihlallere son vermeye çağırdı, iki gemi çarpıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Sahil Güvenliği, Filipinler\'i ihlallere son vermeye çağırdı, iki gemi çarpıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'e ihlal ve provokasyon eylemlerine son verme çağrısı yaptı. Sözcü, Filipinler'e ait bir geminin manevrasıyla iki geminin çarpıştığını, sorumluluğun Filipinler tarafında olduğunu ve tüm sonuçlara katlanılacağını belirtti.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'e tüm ihlal ve provokasyon eylemlerine son verme çağrısı yaparak, Filipinler tarafının, bu tür eylemlerin tüm sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Jiang cuma günkü basın toplantısında, Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir geminin gün içerisinde Çin'in Nansha Qundao adalarına bağlı Xianbin Jiao yakınlarındaki sularda kolluk operasyonu yürüttüğünü söyledi.

Jiang, Çin tarafının uyarılarını dikkate almayan Filipinler'e ait bir geminin, kasıtlı olarak rotasını değiştirip ani bir hızlanmayla Çin Sahil Güvenliği'ne ait geminin önünden geçmesi sonucu iki geminin çarpıştığını belirtti.

Filipinler tarafının eylemlerinin, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin Sahil Güvenliği gemilerinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Jiang, Çin'e ait geminin faaliyetlerininse profesyonel, yerinde ve hukuka uygun olduğunu ifade etti.

"Olayın sorumluluğu, Filipinler tarafına aittir" diyen Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere ülkenin yetki alanındaki sularda kolluk operasyonları yürütmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDenizcilikFilipinlerGüvenlikGüncelSözcüSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:20:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'i ihlallere son vermeye çağırdı, iki gemi çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement