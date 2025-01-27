Çin Sanayi Karları 2024'te Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Çin Sanayi Karları 2024'te Düşüş Gösterdi

Çin'in büyük sanayi işletmeleri, 2024'te %3,3 düşüşle 7,43 trilyon yuan kar elde etti.

27.01.2025 15:44
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BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in büyük sanayi işletmelerinin toplam karı, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,3 düşüşe rağmen 7,43 trilyon yuanı (yaklaşık 1,04 trilyon ABD doları) aştı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre geçen yılın aralık ayında karlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış sergiledi.

NBS istatistikçisi Yu Weining, bu iyileşmenin kademeli önlemler sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Aralık ayında sanayi şirketlerinin karları, kasım ayındaki yüzde 7,3'lük düşüşün ardından önemli bir artış gösterdi ve dördüncü çeyrekteki şirket kazançlarındaki düşüş, geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla belirgin bir şekilde azaldı.

2023 yılına kıyasla karlarında yüzde 4,5 artış kaydeden yüksek teknolojili imalat sektörü, 2024 yılındaki büyümenin önemli bir lokomotifi oldu. Yu özellikle üst düzey, akıllı ve yeşil imalatın daha hızlı bir büyüme kaydettiğini belirtti.

Ekipman imalat sektörünün geçtiğimiz yıl kilit rol oynamayı sürdürdüğünü belirten Yu, bu sektörün sekiz dalından beşinin karlarında bir önceki yıla göre artış kaydettiğini ifade etti.

Yu, tüketim malları imalat sektörünün geçtiğimiz yılki karlarının, tüketimi teşvik etmeye yönelik destekleyici politika önlemleri sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında arttığını da sözlerine ekledi.

Yu, iç talebin artırılması, kaliteli yeni üretim güçlerinin oluşumunun desteklenmesi ve sanayi karlarının toparlanmasının teşvik edilmesi için ileriye dönük çalışmaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Aralık, Son Dakika

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