Çin Sanayi Karları Yavaşladı - Son Dakika
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Çin Sanayi Karları Yavaşladı

Çin'de sanayi firmalarının karları Ocak-Ağustos'ta %0,5 arttı, büyüme yavaşladı.

27.09.2024 10:23
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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'de önde gelen sanayi firmalarının karları Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cuma günü açıkladığı verilere göre bu oran, 2024 yılının ilk 7 ayında kaydedilen yüzde 3,6'lık artışa göre yavaşlama sergiledi.

Büroya göre büyümedeki bu yavaşlama, yetersiz fiili piyasa talebi, Çin'in bazı bölgelerinde görülen yüksek sıcaklık, şiddetli yağış ve sellerin etkileri ve yüksek baz etkisine bağlı olarak gerçekleşti.

Büro, bu zorluklara karşın sanayi karlarının büyüme eğilimini sürdürdüğünü, yüksek teknoloji üretimi gibi yeni büyüme faktörlerinin nispeten hızlı şekilde artmaya devam ettiğini ve sanayi ekonomisinin yüksek kaliteli gelişiminin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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