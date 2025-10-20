Çin Sanayi Sektöründe Büyüme İvmesi Sürekli Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Sanayi Sektöründe Büyüme İvmesi Sürekli Artıyor

Çin Sanayi Sektöründe Büyüme İvmesi Sürekli Artıyor
20.10.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in sanayi üretimi, 2023'ün ilk üç çeyreğinde %6,2 artarak büyüme kalitesinde iyileşme sağladı.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in sanayi sektörü yılın ilk üç çeyreğinde yukarı yönlü ivmesini sürdürerek büyüme kalitesinde daimi iyileşme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) pazartesi günü açıklanan verilere göre ülkenin katma değerli sanayi üretimi ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı.

Eylül ayında ise sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış gösterdi. Bu, ağustostaki yüzde 5,2'lik artış dikkate alındığında yükselişin hızlandığını gösteriyor.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında imalat sektörünün katma değerli üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarken, madencilik sektöründeki oran yüzde 6,4 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 0,6 yükseldi.

NBS yetkilisi Wang Xin, sanayi sektörünün hala zayıf etkin talep ve düşük şirket karlılığı gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Wang, Çin'in bir sonraki aşamada iç talebe yönelik yeni itici güçleri teşvik edip istikrarlı endüstriyel genişlemenin temelini güçlendirerek, yeni bir kalkınma paradigması oluşturma, bilimsel araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesini hızlandırma ve yüksek kaliteli arzı genişletme çabalarını yoğunlaştıracağını belirtti.

Pazartesi günü açıklanan veriler, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sanayi Sektöründe Büyüme İvmesi Sürekli Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Szymanski’den Kerem Aktürkoğlu sevinci Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci
Rusya’dan tehlikeli hamle NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti Rusya'dan tehlikeli hamle! NATO ülkesinin hava sahasını ihlal etti
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış
Fenerbahçe, Stuttgart’ı Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle devirdi Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi
Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok

17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
17:18
İstanbul’da yağış başladı, trafik felç Harita kırmızıya döndü
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
17:06
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener’den ayrılma sebebim o futbolcu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
16:46
Yüzyılın Konut Projesi’nde ödeme planı belli oldu İşte 11 ve 21 dairelerin fiyatı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 18:18:02. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Sanayi Sektöründe Büyüme İvmesi Sürekli Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.