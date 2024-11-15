Çin Sanayi Üretimi Ekimde Yüzde 5,3 Arttı

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ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in katma değerli sanayi üretimi, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü yayımladığı verilere göre ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

"Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü yayımladığı verilere göre, Çin'in katma değerli sanayi üretimi, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Aylık bazda, sanayi üretimi ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,41 artarak hafif yükselirken ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış kaydetti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)