Çin Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi

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BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Salı günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin ve ABD liderlerinin ikili ilişkileri istikrara kavuşturmaya ve iyileştirmeye kararlı olduklarını belirten Dong, her iki ordunun da bu istikrarı korumak için bir mihenk taşı işlevi görmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan, Taiwan meselesinin Çin'in taviz veremeyeceği temel çıkarların merkezinde yer aldığını vurguladı.

Dong, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan her türlü eyleme yahut bu tür ayrılıkçı eylemlere dışarıdan verilen desteğe kararlılıkla karşı durduğunu söyledi.

Güney Çin Denizi'ndeki genel istikrara dikkat çeken Dong, ABD'den Çin'in kararlı duruşunu kabul etmesini ve bölgesel barışın yanı sıra iki ülke ve orduları arasındaki ilişkilerin istikrarını korumak için tatbiki adımlar atmasını istedi.

İki taraf ayrıca müşterek ilgi alanına giren diğer konularda görüş alışverişinde bulundu.