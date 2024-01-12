Çin Savunma Bakanlığı, ABD ile İlişkilerin İyileştirilmesi İçin İşbirliğine Hazır

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, iki ülke orduları arasında sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmak üzere Çin ordusunun ABD ordusuyla eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde etkileşim ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Zhang, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Pentagon sözcüsünün Çin ve ABD'nin 2024 yılı başlarında askeri denizcilik istişare mekanizması toplantısı yapmayı planladığı yönündeki ifadeleriyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, ülkesinin Çin-ABD askeri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik duruşunun tutarlı ve net olduğunu ifade etti.

Zhang, bu yılın Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Sözcü, "ABD'nin Çin'e dair doğru bir algı geliştirmesini, Çin'in temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine saygı göstermesini ve San Francisco'da iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi için bizimle aynı doğrultuda çalışmak üzere somut adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.