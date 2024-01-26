Çin Savunma Bakanlığı, ABD\'yi Tehlikeli Provokasyonlara Son Vermeye Çağırıyor

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'yi her türlü tehlikeli provokasyona son vermeye çağırarak, deniz ve hava kazalarını önlemek için bunun temel çözüm olduğunu söyledi.

Wu, söz konusu açıklamayı Perşembe günkü basın toplantısında, bu ayın başlarında gerçekleştirilen 17. Çin-ABD Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmelerine ilişkin bir soruya yanıt verirken yaptı.

Görüşmelerde Çin, ABD tarafına deniz ve hava güvenliği sorunlarının temel nedeninin ne olduğunu tam olarak anlama çağrısında bulunmuştu.

Wu, Çin-ABD deniz ve hava güvenliği sorunlarının, ABD ordusunun Çin'in yanı başında birtakım taciz ve provokasyonlarda bulunması ve Çin'i çevreleyen deniz ve hava alanlarında uzun süreli, kapsamlı ve sık tekrarlayan faaliyetlere girişmesi olduğunu vurguladı.

Wu, "Çin ordusunun yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirdiği faaliyetler meşru, makul, profesyonel ve ölçülüdür" dedi.

Sözcü, ABD tarafını uluslararası hukuk ihlallerine son vermeye, her türlü tehlikeli provokasyonu sonlandırmaya ve karadaki birliklerine katı disiplin vermeye çağırdı.

Wu, basın toplantısında iki ordunun eşitlik ve saygı temelinde diyalog ve istişareleri sürekli olarak yeniden tesis ettiğini ve Çin-ABD Askeri Denizcilik İstişare Anlaşması toplantıları gibi mekanizmalarla iletişim ve koordinasyonu sürdürdüğünü kaydetti.