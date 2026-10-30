Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang, Japonya'yı bölgesel güvenlik tehdidi saydı

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, sözde ortak tatbikatlar düzenlemek adına bölge dışındaki ülkelere yanaşıp onlara hizmet eden, orta ve uzun menzilli füzeler geliştirip konuşlandıran ve ülkenin güneybatısındaki adalarda askeri varlığını sürekli artıran Japonya'nın bölgesel güvenlik için gerçek bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, adaların kontrolünü ele geçirme operasyonlarına odaklanan ABD-Japonya ortak tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu tatbikat kapsamında ABD birliklerinin, Taiwan yakınlarındaki bir Japon adasına konuşlandırıldığı bildirildi.

Asya-Pasifik bölgesinin barış ve kalkınmanın merkezi olduğunu vurgulayan Zhang, barış yönündeki baskın eğilimi takip edenlerin mesafe katedebileceğini, bloklaşmaya dayalı karşıtlığı derinleştirmekte ısrarcı olanların ise hiçbir destek bulamayacağını ifade etti.

Sözcü, "Taiwan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir. Dış güçlerin Çin'in Taiwan bölgesine müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Zhang, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmaya çalışan, hatta askeri provokasyonlarla boyunu aşan işlere girişen herkesin kaçınılmaz olarak ağır bir bedel ödeyeceği uyarısında bulundu.