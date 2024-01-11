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Çin Seddi'nin Jiankou Bölümünde Arkeolojik Çalışmalar Nisan Ayında Başlayacak - Son Dakika
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Çin Seddi'nin Jiankou Bölümünde Arkeolojik Çalışmalar Nisan Ayında Başlayacak

Çin Seddi'nin Jiankou bölümünde yapılacak arkeolojik çalışmalar, 2023 yılında başlatılan onarım projesinin beşinci aşamasının bir parçası olacak. Huairou bölgesinde yer alan Jiankou bölümü, en tehlikeli kısımlardan biri olarak biliniyor. Onarım projesi, altı savunma kulesini ve 915 metre uzunluğundaki seddi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca Huairou bölgesi, Mutianyu bölümündeki savunma kulelerini ve duvarını da onaracak.

Çin Seddi\'nin Jiankou Bölümünde Arkeolojik Çalışmalar Nisan Ayında Başlayacak
11.01.2024 - 13:45,
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BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Seddi'nin Jiankou bölümündeki arkeolojik çalışmalar Nisan ayında resmen başlayacak.

Çin'in başkenti Beijing'in Huairou bölgesi yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu arkeolojik çalışma Çin Seddi'nin Jiankou bölümünde 2023 yılında başlatılan ve 2025 yılında tamamlanması beklenen onarım projesinin beşinci aşamasının bir parçası.

Beijing banliyölerindeki Huairou bölgesinde yer alan Jiankou bölümü Çin Seddi'nin en tehlikeli kısımlarından biri olup, doğa yürüyüşü severler tarafından "vahşi Çin Seddi" diye adlandırılıyor.

Huairou Bölgesi Kültürel Kalıntılar Yönetim Bürosu Müdürü Zhang Tong, onarım projesinin beşinci aşamasının, Huai No.117'den Huai No.122'ye kadar altı savunma kulesini ve kuleler arasında kalan toplam 915 metre uzunluğundaki seddi kapsadığını bildirdi.

Zhang, onarım projesinde dijital teknolojilerin de kullanılacağını sözlerine ekledi.

Huairou bölgesi bu yıl ayrıca Çin Seddi'nin Mutianyu bölümündeki bir dizi savunma kulesini ve duvarını da onaracak. Söz konusu çalışmanın Ekim 2024'te tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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