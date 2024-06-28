Çin, sel felaketinin vurduğu bölgelere 150 milyon yuan tahsis etti - Son Dakika
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Çin, sel felaketinin vurduğu bölgelere 150 milyon yuan tahsis etti

Çin, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ile Anhui ve Hunan eyaletlerine merkezi bütçeden 150 milyon yuan tahsis etti. Fonlar, hasarlı okulların, hastanelerin ve sel kontrol tesislerinin onarımını desteklemek amacıyla kullanılacak. Ülkenin güneyindeki bölgeler şiddetli yağış ve fırtınaların etkisi altında bulunuyor.

28.06.2024 19:17
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BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin, selin vurduğu Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ile Anhui ve Hunan eyaletlerine merkezi bütçeden 150 milyon yuan (yaklaşık 21 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Cuma günü yaptığı açıklamada fonların, söz konusu bölgelerde normal üretim ve yaşamın yeniden canlandırılmasını teşvik etmek amacıyla hasarlı okulların, hastanelerin ve sel kontrol tesislerinin onarımını desteklemek için kullanılacağını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki bölgeler son zamanlarda aralıksız şiddetli yağış ve fırtınaların etkisi altına girdi. Ulusal Meteoroloji Merkezi, Cuma günü ülkenin hava durumu uyarı sistemindeki en şiddetli seviye olan kırmızı alarmı yayımlayarak, Anhui ve Hubei eyaletlerinin bazı bölgelerinde Cuma gününden Cumartesi akşamına kadar dağ taşkınlarının meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Merkez ayrıca Anhui, Jiangsu, Hunan, Hubei, Guizhou ve Sichuan eyaletleri ile Xizang Özerk Bölgesi'nde Cuma gününden Cumartesi akşamına kadar sağanak yağış beklentisiyle, ikinci en şiddetli uyarı olan turuncu alarmı yeniledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, sel felaketinin vurduğu bölgelere 150 milyon yuan tahsis etti - Son Dakika

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