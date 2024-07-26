Çin, sel ve jeolojik afetlerden zarar gören yolların onarımı için 66 milyon yuan tahsis etti

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BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve jeolojik afetlerden zarar gören yolların acil onarımını desteklemek üzere 66 milyon yuan (yaklaşık 9,26 milyon ABD doları) kaynak tahsis ettiğini duyurdu.

Çin Maliye Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, tahsis edilen bu kaynaklar Shaanxi, Sichuan, Henan, Shandong, Chongqing ve Jiangsu'da sel ve jeolojik afetlerden zarar gören yolların onarımı ve sel döneminde yol altyapısının güvenliğinin sağlanması için kullanılacak.