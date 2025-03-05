Çin Sermaye Piyasasında Reformları Derinleştiriyor

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, sermaye piyasasında yatırım ve finansmana yönelik kapsamlı reformları derinleştirip uzun ve orta vadeli sermayenin piyasaya girişini teşvik edecek.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre Çin, stratejik kaynak rezervleri ve piyasa istikrar mekanizmalarını güçlendirecek.

Raporda ayrıca Çin'in, özel yatırımları destekleyip teşvik edeceği ve bunları büyük altyapı ve kamu refahı projelerine daha çok yönlendireceği belirtildi.