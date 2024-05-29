Çin, Shandong açıklarından dört uyduyu uzaya fırlattı - Son Dakika
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Çin, Shandong açıklarından dört uyduyu uzaya fırlattı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaleti açıklarından CERES-1 ticari roketinin denizden gönderilen bir çeşidi içindeki dört uyduyla birlikte uzaya fırlatıldı. Uydular, denizden fırlatılan roketle planlanan yörüngeye yerleştirildi. Fırlatma aracı, Beijing saatiyle 16.12'de havalandı ve görev Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından yürütüldü.

29.05.2024 16:03
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RİZHAO, 29 Mayıs (Xinhua) -- CERES-1 ticari roketinin denizden gönderilen bir çeşidi içindeki dört uyduyla birlikte Çin'in doğusundaki Shandong eyaleti açıklarından uzaya fırlatıldı, 29 Mayıs 2024.

Çin Çarşamba günü Shandong eyaleti açıklarından uzaya dört uydu fırlattı. Uydular, denizden fırlatılan roketle planlanan yörüngeye yerleştirildi.

CERES-1 ticari roketinin denizden fırlatılan bir çeşidi olan fırlatma aracı Beijing saatiyle 16.12'de havalandı. Bu açık deniz görevi Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından yürütüldü. (Fotoğraf: Li Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Shandong açıklarından dört uyduyu uzaya fırlattı - Son Dakika

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