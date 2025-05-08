Çin, Sınır Ötesi Ticaret İçin İşbirliği Vurgusu Yaptı

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, işbirliğini güçlendirmek ve sınır ötesi elektronik ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere tüm ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında tüm dünyadaki tüketicilerin kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarına yanıt veren sınır ötesi elektronik ticaretin, yüksek verimlilik, hızlı teslimat ve maliyet tasarrufu gibi avantajlara sahip olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD'nin 2 Mayıs'ta Çin'den gelen küçük paket gönderilerine uyguladığı gümrük vergisi muafiyeti politikasını iptal ettiğini hatırlattı.

Söz konusu iptalin iki ülkenin de işletme ve tüketicilerinin çıkarlarına zarar vereceğini vurgulayan He, "Bu karara kesinlikle karşıyız" dedi.

Sözcü, ABD'nin söz konusu hamlesinin, sınır ötesi elektronik ticaretin hızlı gelişim ivmesini durduramayacağını da vurguladı.

Sözcü, işbirliğini güçlendirmek, ortaklaşa eşit ve öngörülebilir bir politika ortamı yaratmak ve sınır ötesi elektronik ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere tüm ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.