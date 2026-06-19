Çin-Sırbistan Dostluğu Sergisi Açıldı

BELGRAD, 19 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da düzenlenen "Çelikten Dostluğun Işığı Çin-Sırbistan İş Birliği Yolunu Aydınlatsın: Çin ve Sırp Halkları Arasındaki Dostluk Fotoğraf Sergisi"nin açılış törenine katıdı, 18 Haziran 2026.
Çin ile Sırbistan arasındaki güçlü dostluk ve verimli iş birliğini konu alan fotoğraf sergisi, perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kapılarını açtı. (Fotoğraf: Marko Djokovic/Xinhua)
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