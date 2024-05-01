Çin-Sırbistan Forumunda İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Topluluk İnşası Vurgulandı

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Xinhua Haber Ajansı ile Tanjug Haber Ajansı, habercilik ve iletişim alanlarında etkileşim ve işbirliğini güçlendirme hedefiyle haber alışverişi konusunda bir anlaşma imzaladı.

BELGRAD, 1 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Salı günü düzenlenen Çin-Sırbistan medya ve düşünce kuruluşları forumunun katılımcıları, ikili ilişkilerin gelişimine ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına deneyim ve güç katmak için Çin ve Sırbistan'ın her düzeydeki etkileşim ve işbirliği avantajlarını aktif şekilde kullanmaları gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Çin'in Xinhua Haber Ajansı ve Sırbistan'ın Tanjug Haber Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen foruma hükümet yetkililerinin yanı sıra her iki ülkenin ana akım medya ve düşünce kuruluşlarından temsilcilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

Xinhua Haber Ajansı forumda ayrıca "Ortak Geleceğe Sahip Bir Küresel Topluluk Geliştirmek: Çağdaş Önem ve Somut Başarılar" başlıklı raporun Sırpça versiyonunu da tanıttı.

İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk kavramını tarih, teori, kültür ve uygulama gibi çoklu perspektiflerden yorumlayan rapor, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Diplomasi Fikriyatı çerçevesinde Xinhua'nın çalışmalarında elde edilen en yakın tarihli başarıyı temsil ediyor.

Forumun teması ise "Ortak geleceğe sahip bir küresel topluluk vizyonu doğrultusunda Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmek" olarak belirlendi.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua forumdaki konuşmasında, Xi Jinping Diplomasi Fikriyatı'nın temel kavramlarından biri olan insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşasının, küresel zorlukların çözümüne Doğu bilgeliğiyle katkıda bulunduğunu söyledi. Fu, bunun ise tüm insanlığın ortak değer arayışının yoğun bir ifadesi olduğunu ve tüm ülkelerin halklarına somut faydalar sağladığını ifade etti.

Çin ve Sırbistan'ın iyi günde kötü günde "sarsılmaz dostlar" olduğunu belirten Fu, iki ülke de modernleşme yolunda ilerlerken, aralarındaki işbirliğinin ise insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmenin canlı bir örneği olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Yeni Çin Araştırmaları düşünce kuruluşunun akademik komite başkanı olan Fu, Xinhua'nın Sırp medyası ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşim ve işbirliğine büyük önem verdiğini ve Çin-Sırbistan dostluğuna dair hikayeleri iyi şekilde anlatmaya devam etmek üzere Sırbistan ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Fu, Xinhua'nın yüksek kaliteli, çok boyutlu haberler ve düşünce kuruluşu araştırmaları aracılığıyla yeni dönemde Çin-Sırbistan ilişkilerinin umut vadeden imkanlarını kapsamlı şekilde aktarmayı, iki ülke arasında iletişim köprüsü kurmayı, çeşitli alanlarda ikili işbirliği için fikri destek sağlamayı ve Çin-Sırbistan dostluğunun iki halka daha fazla fayda getirmesi için bir elçi işlevi görmeye devam etmeyi hedeflediğini söyledi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Parti Tarihi ve Edebiyatı Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ji Zhengju ise Çin ve Sırbistan arasındaki sağlam ilişkilerin sürekli ve istikrarlı şekilde geliştirilmesinin, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğun daha iyi inşa edilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Aynı zamanda Merkezi Derleme ve Tercüme Bürosu Müdürü olan Ji, bu perspektiften bakıldığında, halklar arası bağlanabilirlik yoluyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli inşasını ortaklaşa teşvik etmek ve Çin ile Sırbistan arasındaki dostluğu geliştirmek üzere sağlam bir temel oluşturmak için kültürel etkileşimi güçlendirmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming de Xi'nin Sırbistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde düzenlenen forumun önemini vurguladı. Li, forum ve raporun Çin-Sırbistan ilişkilerinin geliştirilmesine güçlü bir fikri destek sağlayacağına ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk kavramının yayılması ve uygulanmasına olumlu katkılarda bulunacağına inandığını dile getirdi.

Tanjug Haber Ajansı Genel Müdürü Manja Grcic, Tanjug'un kuruluşundan bu yana her zaman Çin'e odaklandığını söyledi. Sırbistan ve Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaklaşa inşa etme konusundaki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve habercilik açısından bol miktarda kaynak sağladığını belirten Grcic, iki halk arasındaki karşılıklı anlayışı artırmak ve ikili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmak üzere ajansının objektif ve doğru haberlerle bu işbirliğine odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.

Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Goran Vesic forumda yaptığı konuşmada, Sırbistan ekonomisinin son yıllarda hızla geliştiğini, bu durumun Çin'in desteğinden bağımsız düşünülemeyeceğini ve Çin'in yatırımlarının Sırbistan'da memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Sırbistan'ın Çin ile daha kaliteli altyapı işbirliği yapmayı ve akıllı yol inşasını teşvik etmeyi umduğunu belirten bakan, iki ülke liderinin rehberliğinde iki ülke arasındaki faydalı işbirliğinin daha yüksek bir seviyeye ulaşacağına inandığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı ve Tanjug Haber Ajansı, etkinliğin ardından habercilik ve iletişim alanlarında etkileşim ve işbirliğini güçlendirme hedefiyle haber alışverişi konusunda anlaşma imzaladı.