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Çin Sivil Havacılık Sektörü 2023'te Öncesi Seviyeye Yaklaştı - Son Dakika
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Çin Sivil Havacılık Sektörü 2023'te Öncesi Seviyeye Yaklaştı

Çin'in sivil havacılık sektörü, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 146,1 artışla 620 milyon yolcu seyahati gerçekleştirerek 2019'daki pandemi öncesi seviyenin yüzde 93,9'una ulaştı. Ayrıca, sektörün toplam taşımacılık cirosu yüzde 98,3 artışla 118,83 milyar ton-kilometreye ulaştı. Sivil havacılık sektörü, 2023'te 7,35 milyon ton kargo ve posta taşıyarak 2019 yılındaki rakamın yüzde 97,6'sına ulaştı. Ayrıca, Çin sivil havacılığının sabit varlıklarına yapılan toplam yatırım 115 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Çin Sivil Havacılık Sektörü 2023\'te Öncesi Seviyeye Yaklaştı
05.01.2024 - 13:59,
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BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektörü 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 146,1 artışla 620 milyon yolcu seyahati gerçekleştirerek 2019'daki pandemi öncesi seviyenin yüzde 93,9'una ulaştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Cuma günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada, 2023 yılında sektörün toplam taşımacılık cirosunun bir önceki yıla göre yüzde 98,3'lük artışla 118,83 milyar ton-kilometreye ulaştığını bildirdi. Bu rakam, 2019'daki pandemi öncesi seviyenin yüzde 91,9'una tekabül ediyor.

Sektör, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 7,35 milyon ton kargo ve posta taşıyarak 2019 yılında kaydedilen rakamın yüzde 97,6'sına ulaştı.

2023'te Çin sivil havacılığının sabit varlıklarına yapılan toplam yatırım 115 milyar yuan (16,2 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşerek, art arda dört yıl boyunca 100 milyar yuanı aşmış oldu.

Kaynak: Xinhua
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