Çin Siyasi Danışma Konferansı Toplantısı

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BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin üçüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, 3 Mart 2025.

Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi pazartesi günü yıllık oturumundan bir gün önce bir basın toplantısı düzenledi. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)