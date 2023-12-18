 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, soğuk havalarda kazaları önlemek için önlemler çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, soğuk havalarda kazaları önlemek için önlemler çağrısında bulundu

Çin Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu, soğuk havalarda kazaların önlenmesi için metroların, üst geçitlerin, alt geçitlerin ve buzlanma eğilimli yolların denetimini güçlendirme çağrısında bulundu. Komisyon, izleme, tahmin ve uyarıların güçlendirilmesi ve acil durum müdahalesinin zamanında başlatılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, elektrik şebekesi işleyişinin takibinin güçlendirilmesi, enerji güvenliğinin sağlanması ve geçim kaynakları açısından önem taşıyan malların arz ve fiyatlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Çin, soğuk havalarda kazaları önlemek için önlemler çağrısında bulundu
18.12.2023 - 12:52,
Abone Ol

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu, soğuk havalarda kazaların etkin şekilde önlenmesi için metroların, üst geçitlerin, alt geçitlerin ve buzlanma eğilimli yolların denetimini güçlendirme çağrısında bulundu.

Komisyon, Pazar günü yerel yetkililere gönderdiği genelgede izleme, tahmin ve uyarıların güçlendirilmesi ve acil durum müdahalesinin zamanında başlatılması için daha fazla çaba gösterilmesi vurgusu yaptı.

Genelgede, elektrik şebekesi işleyişinin takibinin güçlendirilmesi, üretim ve arzın artırılması suretiyle enerji güvenliğinin sağlanması ve geçim kaynakları açısından önem taşıyan malların arz ve fiyatlarına hassasiyetle dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, soğuk havalarda kazaları önlemek için önlemler çağrısında bulundu - Son Dakika


13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08
Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:34:31. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, soğuk havalarda kazaları önlemek için önlemler çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement