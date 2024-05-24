Çin, Suriye'ye tıbbi ekipman bağışladı - Son Dakika
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Çin, Suriye'ye tıbbi ekipman bağışladı

Çin, Suriye'nin sağlık sektörünü desteklemek amacıyla Şam Üniversitesi'ne taşınabilir röntgen makineleri, solunum cihazları ve oksijen konsantratörleri bağışladı. Bağış, Suriye'nin içinde bulunduğu zorlu koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Çin, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına destek olmaya devam edeceğini belirtti.

24.05.2024 12:00
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ŞAM, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Suriye'nin sağlık sektörünü desteklemek amacıyla ülkenin başkenti Şam'daki bir üniversite hastanesine çok ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanlar bağışladı.

Şam Üniversitesi bünyesindeki Esad Hastanesi, Çin'den gelen taşınabilir röntgen makinelerini, solunum cihazlarını ve oksijen konsantratörlerini Perşembe günü teslim aldı.

Suriye Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Bessam İbrahim, teslim töreninde bağıştan ötürü şükranlarını ifade ederken, Suriye'nin içinde bulunduğu zorlu koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Çin'in Suriye Büyükelçisi Shi Hongwei ise ülkesinin, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Hastane müdürü Nizar Abbas, hastanenin acil servis bölümünün güncellenmesi bakımından söz konusu bağışın öneminin altını çizdi.

Bağış, Çin'in Suriye'deki sağlık sektörünü desteklemek üzere başlattığı inisiyatifin bir parçası olarak gerçekleştirildi. İnisiyatif kapsamında, mobil klinikler aracılığıyla tıbbi bakım desteği sunulması amacıyla Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ile Suriye'deki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu arasında kısa süre önce bir ortaklık kuruldu.

Kaynak: Xinhua

Suriye, Şam, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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