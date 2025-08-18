Çin, Süt Ürünleri Soruşturmasını Uzattı

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen bazı süt ürünlerine yönelik devam eden sübvansiyon karşıtı soruşturmanın süresini uzattı.

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde pazartesi günü yayımlanan açıklamada davanın karmaşıklığı dikkate alınarak ve ilgili düzenlemeler uyarınca soruşturmanın 21 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Soruşturma geçen yıl 21 Ağustos'ta başlatılmıştı.