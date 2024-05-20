Çin, Taiwan'a silah satan şirketleri güvenilir olmayan kuruluşlar listesine ekledi

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BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in Taiwan bölgesine silah satmaları nedeniyle bazı şirketlerin güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklendiğini duyurdu.

Bu şirketler arasında General Atomics Havacılık Sistemleri, General Dynamics Kara Sistemleri ve Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik bulunuyor. Bakanlık, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu şirketlerin Çin'le ilgili ithalat ve ihracat faaliyetlerine katılmaktan men edileceğini ve Çin'e yeni yatırımlar yapmalarının yasaklanacağını belirtti.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre bu şirketlerin üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişi yasaklanacak, mevcut çalışma izinlerinin yanı sıra ziyaretçi ve oturum statüleri iptal edilecek ve bu yönde yaptıkları başvurular onaylanmayacak.

Açıklamada, "Bu önlemler Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak üzere alınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık ayrıca ABD'li Caplugs şirketinin Çin'den satın alınan malları güvenilir olmayan kuruluşlara aktarmak suretiyle güvenilir olmayan kuruluşlar yönetmeliğinden kaçındığı yönünde kanıtlar bulunduğunu vurguladı.

Bakanlık, Caplugs şirketini Çin'den satın alınan hiçbir mal, teknoloji ve hizmeti güvenilir olmayan kuruluşlara aktarmamaya ve kanıt niteliğindeki materyalleri çalışma mekanizması uyarınca en kısa sürede güvenilir olmayan kuruluşlar listesi ofisine sunmaya çağırdı.

Bakanlık, aksi takdirde ofisin yasa ve yönetmelikler uyarınca şirkete karşı önlem alacağını kaydetti.