Çin, Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikatlara devam ediyor

Güncel

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası çevresinde düzenlediği ortak tatbikata Cuma günü de devam etti.

Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Li Xi, ada takımının içinde ve dışındaki entegre operasyonların, muharebe alanını ortaklaşa kontrol altına alma, ortaklaşa saldırı düzenleme ve kritik alanların kontrolünü ele geçirme konularında komutanlığın kabiliyetlerini test etmek üzere düzenlendiğini belirtti.

Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo da Cuma günü Taiwan adasının doğusundaki sularda kolluk tatbikatları gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Gan Yu, tatbikatların, ortak deniz devriyesi ve acil durum müdahalesi kabiliyetlerini test etmek üzere doğrulama, tespit, uyarı ve püskürtme gibi konulara odaklandığını belirtti.