Çin, Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikatlara devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikatlara devam ediyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası çevresinde düzenlediği ortak tatbikata Cuma günü de devam etti. Tatbikatlar, komutanlığın kabiliyetlerini test etmek ve ortaklaşa kontrol altına alma, saldırı düzenleme ve kritik alanların kontrolünü ele geçirme konularında çalışmalar yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Çin Sahil Güvenliği de Taiwan adasının doğusundaki sularda kolluk tatbikatları gerçekleştirerek deniz devriyesi ve acil durum müdahalesi kabiliyetlerini test ediyor.

24.05.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası çevresinde düzenlediği ortak tatbikata Cuma günü de devam etti.

Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Li Xi, ada takımının içinde ve dışındaki entegre operasyonların, muharebe alanını ortaklaşa kontrol altına alma, ortaklaşa saldırı düzenleme ve kritik alanların kontrolünü ele geçirme konularında komutanlığın kabiliyetlerini test etmek üzere düzenlendiğini belirtti.

Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo da Cuma günü Taiwan adasının doğusundaki sularda kolluk tatbikatları gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Gan Yu, tatbikatların, ortak deniz devriyesi ve acil durum müdahalesi kabiliyetlerini test etmek üzere doğrulama, tespit, uyarı ve püskürtme gibi konulara odaklandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikatlara devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
08:05 Papua Yeni Gine’de heyelan faciası 100’den fazla kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine'de heyelan faciası! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Taiwan Adası çevresinde ortak tatbikatlara devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement