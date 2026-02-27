Çin, Taiwan'daki Ayrılıkçılara Finans Sağlayanları Soruşturuyor - Son Dakika
Çin, Taiwan'daki Ayrılıkçılara Finans Sağlayanları Soruşturuyor

27.02.2026 09:29
Çin, Taiwan bağımsızlık yanlısı bir ayrılıkçının akrabasının ticari faaliyetlerini incelemeye aldı.

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı bir ayrılıkçının yakınının anakaradaki ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirle söz konusu kişiye siyasi finansman sağladığı yönündeki haberlerin ardından konunun incelemeye alındığını söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında Taiwan'ın içişlerinden sorumlu departmanın başında olan Liu Shih-fang'ın bir yakınının anakarada yaptığı yatırımlardan elde ettiği karla Liu'ya siyasi finansman desteği sağladığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, anakaranın konuyu yasa ve düzenlemelere uygun olarak soruşturup ele aldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Finans, Güncel, Son Dakika

