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Çin, Taiwan'daki deprem sonrası yardım desteği sağlamaya hazır - Son Dakika
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Çin, Taiwan'daki deprem sonrası yardım desteği sağlamaya hazır

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremi yakından takip ettiklerini ve bölgeye yardım desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Çin anakarasının durumdan endişe duyduğunu ve felaketten etkilenen Taiwanlılara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini kaydetti.

03.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
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BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin'in Taiwan bölgesinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremi ve afetin gidişatını yakından takip ettiklerini ve bölgeye afet yardım desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Zhu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada anakaranın durumdan son derece endişe duyduğunu ve felaketten etkilenen Taiwanlı yurttaşlara en içten geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, Çarşamba günü Beijing saatiyle 07.58'de Taiwan'ın Hualien kenti açıklarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da yaşandı.

Kaynak: Xinhua

Deprem, Dış Politika, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan'daki deprem sonrası yardım desteği sağlamaya hazır - Son Dakika

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