Çin Taiwan'ın Ayrılmaz Parçası
Çin Taiwan'ın Ayrılmaz Parçası

21.03.2026 10:26
Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan'ın Çin'in iç meselesi olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Taiwan meselesinin tamamen Çin'in iç meselesi ve çözümünün Çin halkına ait olduğunu söyledi.

Lin, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini vurguladıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçılığına kesin şekilde karşı çıkılması gerektiğini söyleyen Lin, "Çin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 10:40:04. #.0.4#
