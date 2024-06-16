Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı

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XİAMEN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning Çin'in, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yönündeki her türlü ayrılıkçı girişimi boşa çıkaracak kararlılık, güven ve yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Wang söz konusu açıklamayı Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 16. Boğazlar Forumu'nun ana konferansında yaptı.

Yetkili, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in Nisan ayında yaptığı konuşmanın, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkiler ile bölgedeki barış ve istikrarın geliştirilmesi için yön gösterici olduğunu ifade etti.

Wang, Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki halktan, tarihi ve ulusal sorumluluklarını üstlenmesini, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetler ile yabancı müdahalelere kararlılıkla karşı çıkmasını, Çin ulusunun ortak anavatanını kararlılıkla korumasını, Boğaz boyunca barış ve huzuru desteklemesini ve Boğazın iki yakası arasındaki ilişkileri yeniden rayına sokmak için birlikte çalışmasını istedi.

"Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçıların, Boğazın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı baltaladığını, Taiwan'daki halkın çıkar ve refahına zarar verip ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını söyleyen Wang, ayrılıkçıların eylemlerinin Taiwan'ı savaşın eşiğine, adadaki halkı ise felakete sürükleyeceğini ifade etti.

Anakaranın Taiwan halkının çıkar ve refahını artırmaya devam edeceğini belirten Wang, daha fazla Taiwanlının Boğazlar arası etkileşim, işbirliği ve entegre kalkınma sürecine katılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Wang ayrıca, Boğazın her iki yakasındaki gençlerin daha fazla etkileşim ve iletişimde bulunmaları, karşılıklı anlayış geliştirmeleri ve Çin ulusunun yeniden canlanma hedefini hayata geçirmek için birlikte çalışmaları temennisinde bulundu.

Konferans öncesinde Wang, Taiwan'dan foruma katılan konuklarla bir araya geldi.