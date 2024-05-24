Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı önlemleri artıracak

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BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in tam olarak yeniden birleşmesi gerçekleşene kadar "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan güçlerin yaptığı her provokasyonda karşı önlemlerin bir adım daha artırılacağını söyledi.

Wu, Cuma günkü basın toplantısında Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası çevresinde devam eden ortak tatbikatlarına ilişkin soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın kısa süre önce birliklerin ortak operasyon kabiliyetlerini test etmek üzere Taiwan Adası etrafında ortak askeri tatbikatlar yürütmek üzere ordu, donanma, hava kuvvetleri ve roket güçlerini organize ettiğini belirtti.

Sözcü, askeri tatbikatların "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlerin küstahlığına son vermeyi ve dış güçlerin girişim ve müdahalelerini püskürtmeyi amaçladığını, ayrıca son derece makul, yasal, meşru ve gerekli olduğunu kaydetti.

Wu, Taiwan bölgesinin yeni liderinin göreve gelir gelmez "iki devlet kuramını" ortaya atmak, güç kullanarak ve dış güçlere güvenerek "Taiwan'ın bağımsızlığını" elde etmeye çalışma girişiminde bulunmak suretiyle tek Çin ilkesine ciddi şekilde meydan okuduğunu vurguladı.

Sözcü, "ateşle oynamak" olarak nitelediği bu davranışların Taiwanlı soydaşları savaş tehlikesinin eşiğine getirdiğini söyledi.

"Taiwan, Çin'in Taiwan'ıdır ve Taiwan meselesinin nasıl çözüme kavuşturulacağı ancak 1,4 milyarı aşkın Çinliyi ilgilendirir" diyen Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü somut eylemlerle savunacağını ifade etti.