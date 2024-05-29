Çin, Taiwan'ın bağımsızlık provokasyonlarına karşı eylemlerini sürdüreceğini vurguladı

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BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan unsurlar provokasyonlarına son vermedikçe, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik eylemlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Söz konusu açıklamayı Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yapan Zhu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası çevresinde düzenlediği Joint Sword-2024A kod adlı askeri tatbikatların, Taiwan bölgesi liderinin provokatif açıklamalarına sert bir ceza niteliğinde olduğunu kaydetti.

Tatbikatların "Taiwan'ın bağımsızlığını" destekleyen ve Çin'in iç işlerine karışan dış güçlere sert bir uyarı olmakla beraber ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik haklı bir eylem olduğunu da belirten Zhu, anakaranın "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışındaki faaliyetlere asla müsamaha göstermeyeceğini ve açık kapı bırakmayacağını belirtti.

Tüm karşı önlemlerin, Taiwanlı vatandaşları değil ayrılıkçı faaliyetleri ve dış müdahaleleri hedef aldığını kaydeden sözcü, Taiwanlı soydaşlara tarihin doğru tarafında kararlılıkla durma, "Taiwan'ın bağımsızlığına" ve dış müdahalelere karşı çıkmak üzere anakaradaki halkla el ele verme, ayrıca ulusal yeniden birleşme ve yeniden canlanmanın parlak geleceği için birlikte çalışma çağrısı yaptı.