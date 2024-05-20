Çin, Taiwan'ın yeni liderinin bağımsızlık çağrısını eleştiriyor

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BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan bölgesinin yeni lideri olan Lai Ching-te'nin Pazartesi günü yaptığı konuşmada "Taiwan'ın bağımsızlığının" peşine düşerek ve Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki barış ve istikrarı baltalayacak provokasyonlarda bulunarak "tehlikeli bir mesaj" verdiğini belirtti.

Chen, Lai'nin konuşmasını, "Taiwan bağımsızlığına" yönelik tutumu inatla yineleyen, ihtiyatsızca ayrılıkçılığı savunan, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında cepheleşmeyi kışkırtan, ayrıca dış desteğe dayanarak ve güç kullanarak bağımsızlık peşine düşen bir konuşma olarak nitelendirdi.

Adadaki kamuoyunun genel beklentisinin savaş ve gerileme yerine barış ve kalkınma olduğunu vurgulayan Chen, Lai'nin kamuoyunu görmezden gelerek, özünde "Taiwan'ın bağımsızlığı için çabalayan biri" olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.