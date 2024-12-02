Çin, Taiwan Lideri'nin ABD Ziyaretine Karşı

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BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Lai Ching-te'nin ABD'de "mola vermesine" kesinlik karşı olduklarını söyledi.

Çin'in Taiwan bölgesinin lideri Lai Ching-te'nin Pasifik bölgesinde Taiwan'la sözde "diplomatik ilişkileri" olan ülkeleri ziyaret ettiği ve "mola" için ABD'nin Hawaii eyaletine uğradığı bildirilmişti.

Chen pazar günü yaptığı açıklamada Çin anakarasının, ABD ile Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi etkileşime kesin şekilde karşı olduğunu belirtti.

Chen, Taiwan bölgesi liderinin herhangi bir ünvan veya herhangi bir bahaneyle ABD'ye yapacağı bir ziyareti hiçbir şekilde onaylamadıklarını ifade etti.

Sözcü, "Lai Ching-te ve Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri 'Taiwan'ın bağımsızlığı' gündemlerini ilerletmek için hangi taktiklere başvururlarsa başvursunlar bu çabaların, tek Çin ilkesine yönelik uluslararası bağlılığı sarsamayacağını ve Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihi trendi durduramayacağını" kaydetti.

Chen, ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye harfiyen bağlı kalmaya, Lai Ching-te'nin ve Taiwan'daki DPP yetkililerinin ayrılıkçı doğasını ve yol açtığı zararı tam olarak görmeye ve Taiwan'la ilgili konuları ele alırken aşırı itina göstermeye çağırdıklarını belirtti.