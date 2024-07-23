Çin, Taiwan liderinin ayrılıkçı açıklamalarını kınadı - Son Dakika
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Çin, Taiwan liderinin ayrılıkçı açıklamalarını kınadı

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin ayrılıkçı açıklamalarının Taiwan bağımsızlığına olan inancını gösterdiğini belirtti. Chen, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu ve bağımsız bir ülke olmadığını vurguladı. Ayrıca, Lai ve DPP yetkililerinin ayrılıkçı politikalarının Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi artırdığını ifade etti.

23.07.2024 18:26
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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan bölgesi lideri Lai Ching-te'nin son günlerdeki ayrılıkçı açıklamalarının, "Taiwan bağımsızlığının" iflah olmaz savunucusu ve yanlısı olarak gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Chen açıklamayı Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Lai'nin Taiwan'ın sözde egemenliği ve ulusal kimliğine yönelik ayrılıkçı söylemlerine yönelik soru üzerine yaptı.

Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu kaydeden Chen, Taiwan'ın hiçbir zaman bir ülke olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Chen, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin tarihi, gerçekliği ve halkın iradesini göz ardı etmesinin, ayrılıkçı "Taiwan bağımsızlığı" duruşunu inatla sürdürmesinin ve tek Çin ilkesine karşı çıkmasının Taiwan Boğazı'nda gerilimin artmasına neden olduğunu söyledi.

Chen, "Taiwan Boğazı'ndaki yurttaşları, Lai ve DPP yetkililerinin Taiwan bağımsızlığı arayışındaki kışkırtıcı faaliyetlerine kararlılıkla karşı durmaya ve Çin'in barışçıl yeniden birleşmesini teşvik eden haklı davaya aktif olarak katılmaya" çağırdı.

Kaynak: Xinhua

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