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Çin, Taiwan seçimlerindeki yanlış eylemleri reddediyor - Son Dakika
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Çin, Taiwan seçimlerindeki yanlış eylemleri reddediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan bölgesindeki seçimler sonrasında bazı ülkelerin tek Çin ilkesini ihlal eden açıklamalarını esefle karşıladıklarını ve reddettiklerini söyledi. Mao, seçim sonuçlarının Çin'in iç işlerini ilgilendirdiğini ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı. Çin, tek Çin ilkesine bağlılığını açıkça yeniden teyit eden ülkeleri desteklediğini belirtti.

Çin, Taiwan seçimlerindeki yanlış eylemleri reddediyor
16.01.2024 - 11:51,
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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Taiwan bölgesindeki seçimler sonrasında bazı ülkelerin açıklama yayımlama yahut "tebriklerini bildirme" gibi tek Çin ilkesini ihlal eden yanlış eylemlerini esefle karşıladıklarını ve kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya yanıt verirken söz konusu açıklamayı yaptı.

"Taiwan bölgesindeki seçimler Çin'in iç işlerini ilgilendirir" diyen Mao, seçim sonuçları nasıl olursa olsun dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini belirtti.

Mao, Tek Çin ilkesinin, Çin'in diğer ülkelerle diplomatik ilişkiler kurup geliştirmesinin siyasi ön koşulu, uluslararası ilişkilerin evrensel kabul gören temel bir normu ve uluslararası toplumda hakim bir uzlaşı olduğunu kaydetti.

Sözcü, uluslararası toplumda tek Çin ilkesini ihlal eden her kim olursa olsun Çin'in iç işlerine karışmış ve Çin'in egemenliğini çiğnemiş olacağını ve Çin halkı ile uluslararası toplumun ortak muhalefetiyle karşılaşacağını vurguladı.

Mao, "Çin, bazı ülkelerin açıklama yayımlama ve 'tebrik bildirme' gibi tek Çin ilkesini ihlal eden yanlış eylemlerini esefle karşılamakta ve bunlara sert şekilde karşı çıkmaktadır. Bu konuda ciddi diplomatik girişimlerde bulunduk" dedi.

Sözcü, Taiwan bölgesindeki seçimlerin akabinde birçok ülke ve uluslararası kuruluşun tek Çin ilkesine bağlılıklarını açıkça yeniden teyit ettiğini, her ne biçimde olursa olsun "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıktıklarını ve Çin'in yeniden birleşmesini desteklediklerini belirtti.

Mao, "Bu, uluslararası toplumda adalet ve barışın sesidir. Uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılığını sürdüreceğine ve Çin halkının 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçılara karşı çıkmaya ve ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmeye yönelik haklı davasını destekleyeceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Taiwan bölgesindeki seçimleri "memnuniyetle karşıladıkları" ve "kutladıklarına" ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Mao, Çin'in Singapur'a ivedilikle ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Singapur liderlerinin, Taiwan sorununun Çin için "koyu bir kırmızı çizgi" olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirdiğini kaydeden Mao, Çin'in bu açıklamalara değer verdiğini ve Singapur'un tek Çin ilkesine sıkı sıkıya riayet etmesini ve Çin ile Singapur arasındaki genel dostane ilişkileri somut eylemlerle gözetmesini umduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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