Çin, Taiwan Sularındaki Faaliyetlerini Savundu

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çinli yetkililerin Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda yürüttüğü faaliyetlerin tamamen meşru olduğunu belirterek, söz konusu faaliyetlerin hiçbir şekilde eleştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda Çin'in münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığının bulunduğunu belirtti.

Guo, Çin'in katılımı olmaksızın sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler başlatan Japonya ve Filipinler'in, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti. Bu tür eylemlerin Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını ciddi şekilde çiğnediğini ifade eden Guo, buna asla tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.