Çin, Taiwan Sularındaki Faaliyetlerini Savundu - Son Dakika
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Çin, Taiwan Sularındaki Faaliyetlerini Savundu

29.06.2026 16:44
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan doğusundaki faaliyetlerin meşru olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çinli yetkililerin Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda yürüttüğü faaliyetlerin tamamen meşru olduğunu belirterek, söz konusu faaliyetlerin hiçbir şekilde eleştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda Çin'in münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığının bulunduğunu belirtti.

Guo, Çin'in katılımı olmaksızın sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler başlatan Japonya ve Filipinler'in, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti. Bu tür eylemlerin Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını ciddi şekilde çiğnediğini ifade eden Guo, buna asla tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan Sularındaki Faaliyetlerini Savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Nafiye Turunç Nafiye Turunç:
    Ya bak bunu teknoloji ile çözemez miyiz artık su anlaşmazlıkları?? Uydularla gözlem yapsan yetmez mi daha ne kadar gerginlik yaşayacağız 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Arif Ünver Mustafa Arif Ünver:
    Başka ülkelerle yaşanan gerginlik bölgede istikrarsızlık yaratıyor ve hepimizi endişelendirir 0 0 Yanıtla
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