Çin, Tarihinin En Sıcak Sonbaharını Geçirdi - Son Dakika
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Çin, Tarihinin En Sıcak Sonbaharını Geçirdi

Çin, Tarihinin En Sıcak Sonbaharını Geçirdi

Çin, 1961'den bu yana en sıcak sonbaharını geçirdi; sıcaklıklar ortalama 11,8 dereceye ulaştı.

04.12.2024 15:35
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BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin, meteorolojik gözlemlerin başladığı 1961 yılından bu yana en sıcak sonbaharını geçirdi.

Ulusal İklim Merkezi'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında ülke genelindeki ortalama sıcaklık 11,8 dereceye ulaşarak, önceki yılların aynı dönem ortalamasından 1,5 derece daha yüksek seyretti.

Çin'in iç kesimleri, doğusu, güneybatısı ve kuzeybatısında sezon boyunca ortalama sıcaklıklar önceki yıllara kıyasla 2-4 santigrat derece daha yüksek oldu.

Merkeze göre, sonbahar döneminde daha yüksek yağış kaydedildi ve toplam 9 gök gürültülü fırtınanın 5'i tayfunlardan kaynaklandı.

Merkez, Aralık 2024'ten Şubat 2025'e kadar sürecek bu kış dönemi için, ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların önceki yılların ortalamasına yakın ya da daha yüksek olacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua

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