Çin, Tayvan ile İlişkileri Güçlendirmek İçin 10 Maddelik Politika Paketini Açıkladı

Çin yönetimi, Tayvan'ın ana muhalefet partisi Kuomintang lideri Cheng Li-wun'un ziyareti ardından, Tayvan ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla 10 maddelik bir politika paketini açıkladı. Çin Komünist Partisi'nin Tayvan Çalışma Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, bu paket, iki ülke siyasi partileri arasında düzenli bir iletişim mekanizması kurulması, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve gençlerin temasları için ortak bir platform oluşturulmasını içeriyor.

Paket kapsamında, Çin'in Fucien eyaleti ile Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen ve Matsu adaları arasında su, elektrik ve doğal gaz paylaşımı önerilirken, deniz köprüsü inşası da planlanıyor. Ayrıca, Covid-19 salgınından bu yana askıya alınan bazı düzenli uçak seferleri yeniden başlatılacak, Fucien ve Şanghay sakinlerinin Tayvan'ı turist olarak ziyaret etmesine izin verilecek ve Şiamın'daki yeni havaalanı Kinmen sakinlerinin kullanımına açılacak.

Tayvan'ın tarım ve balıkçılık ürünlerinin Çin pazarına erişimini kolaylaştırmak için karantina standartlarına yönelik bir iletişim mekanizması kurulacak, gıda imalatçıları için kayıt süreçleri basitleştirilecek. Açık deniz balıkçı gemileri için iskeleler inşa edilecek ve küçük işletmelerin ana kara pazarına girişi desteklenecek. Ayrıca, Tayvan yapımı TV programları ve animasyonların ana karada gösterilmesi teşvik edilecek.

Bu politika paketi, Kuomintang Genel Başkanı Cheng Li-wun'un 10 yıl aradan sonra Çin ana karasına yaptığı ilk ziyaretle aynı döneme denk geliyor. Cheng, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüş ve ziyaretinin Tayvan Boğazı'nın iki yakasında barışı desteklemeyi amaçladığını belirtmişti. Tayvan'da 2016'da Demokrat İlerici Parti'nin iktidara gelmesiyle kesilen siyasi temaslar, bu adımla yeniden canlandırılmaya çalışılıyor.