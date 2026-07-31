Çin Tayvan Sularında Devriye Faaliyeti Yürütüyor - Son Dakika
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Çin Tayvan Sularında Devriye Faaliyeti Yürütüyor

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Çin, Tayvan'ın doğu sularında rutin devriye faaliyeti yürüttüğünü açıkladı; Tayvan ise yanıt verdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Ciang Lüe, Tayvan'ın doğu sularında rutin devriye faaliyeti yürüttüklerini bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre Ciang, ülkesinin Tayvan'ın doğu sularındaki sahil güvenlik devriyesine ilişkin açıklamada bulundu.

Tayvan'ın doğu sularında rutin devriye faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Ciang, Çin Sahil Güvenliği'ne ait Xiushan gemi filosunun temmuzdan bu yana ilgili sularda denetimi güçlendirmeye devam ettiğini, seyrüsefer ve operasyonel düzeni sağladığını dile getirdi.

Ciang, filonun "Tayvanlı vatandaşlar dahil Çin halkının meşru hak ve çıkarlarını, can ve mal güvenliğini koruduğunu" savunarak Çin'in yargı yetkisi altındaki sularda kolluk devriyelerini güçlendirmeyi sürdüreceğini, ulusal toprak egemenliği ile deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını söyledi.

Öte yandan, Taiwan News sitesinin haberine göre, Tayvan Sahil Güvenliği de 2 Çin sahil güvenlik gemisini takip etmek üzere "Taipei" devriye gemisini görevlendirdi.

Tayvan yönetimi, yaptığı açıklamada, Çin'in eylemlerini kınayarak bunları "sahte kolluk faaliyeti" ve "gerçek güç genişlemesi" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Tayvan Sahil Güvenliği'nin ülkenin egemenliğini savunmaya ve sularının güvenliğini korumaya devam edeceği vurgulandı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Ada çevresinde askeri faaliyetlerini artıran Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Tayvan Sularında Devriye Faaliyeti Yürütüyor - Son Dakika

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